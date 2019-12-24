В Сельцо завели уголовное дело по факту ДТП с четырьмя пешеходами
В Сельцо полицейские завели уголовное дело по факту крупного ДТП.
Авария произошла вечером 14 декабря в районе дома №1 на улице Дом интернат.
По версии следствия, 19-летний водитель ВАЗа-21093 не справился с управлением, съехал на обочину дороги, где сбил четырех пешеходов.
Горожане 30 и 43 лет получили тяжелые травмы. Их госпитализировали.
Как пояснили в полиции, уголовное дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Виновнику ДТП грозит до двух лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU