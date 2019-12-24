В Сельцо завели уголовное дело по факту ДТП с четырьмя пешеходами

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-24T12:01:51+03:00

Виновнику грозит до двух лет колонии

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В Сельцо полицейские завели уголовное дело по факту крупного ДТП.

Авария произошла вечером 14 декабря в районе дома №1 на улице Дом интернат.

По версии следствия, 19-летний водитель ВАЗа-21093 не справился с управлением, съехал на обочину дороги, где сбил четырех пешеходов.

Горожане 30 и 43 лет получили тяжелые травмы. Их госпитализировали.

Как пояснили в полиции, уголовное дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Виновнику ДТП грозит до двух лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU