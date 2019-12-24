Магистральный тепловоз ТМХ будет перевозить железную руду в Казахстане

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-24T11:43:23+03:00

Магистральный грузовой двухсекционный тепловоз с электрической передачей переменно-постоянного тока с поосным регулированием силы тяги 2ТЭ25КМ способен перемещать грузовые составы весом до 6400 тонн.

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Магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ производства Брянского машиностроительного завода (АО УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») отправлен в Республику Казахстан. Об этом сообщили в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

Локомотив будет работать в Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном производственном объединении. Это крупнейшее казахстанское предприятие по добыче и обогащению железных руд, входящее в состав Eurasian Resources Group (ERG).

Магистральный грузовой двухсекционный тепловоз с электрической передачей переменно-постоянного тока с поосным регулированием силы тяги 2ТЭ25КМ способен перемещать грузовые составы весом до 6400 тонн. Его применение позволяет повысить эффективность эксплуатации железнодорожной инфраструктуры, сократить сроки доставки грузов, улучшить условия труда локомотивных бригад.

Локомотивы 2ТЭ25КМ широко используются на железных дорогах России. Их эксплуатирует не только ОАО «РЖД», но и крупный частный перевозчик – компания «БалтТрансСервис». Тепловозы поставляются также в Монголию, для работы на Улан-Баторской железной дороге. 2ТЭ25КМ востребован и крупными промышленными предприятиями. Такие локомотивы используются на Тугнуйском угольном разрезе в Бурятии и на Шубаркольском разрезе в Казахстане.

В апреле 2019 года БМЗ получил право на серийный выпуск тепловоза 2ТЭ25КМ по результатам квалификационных испытаний и успешной эксплуатации установочной серии. С начала производства в 2015 году по настоящее время БМЗ выпущено более 450 тепловозов 2ТЭ25КМ.

ИСТОЧНИК KP.RU