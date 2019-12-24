В Брянске завели уголовное дело на очередной потребительский кооператив
В Брянске завели уголовное дело по факту мошенничества очередного потребительского кооператива. По версии следствия, сотрудники КПК «Финанс Инвест» обманули троих горожан и присвоили их вклады - 2,2 миллиона рублей.
- Полиция устанавливает личности и местонахождение скрывшихся работников кооператива, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. -Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, еще одно уголовное дело расследуют в отношении КПК «Достояние народа». Работавшая два года организация без предупреждения прекратила свою деятельность, обещанные деньги гражданам не выплатили. Руководители скрылись. На данный момент пострадавшими признали три сотни брянцев, а ущерб достиг 300 миллионов рублей.
Всех, кто пострадал от деятельности этих «финансовых пирамид», просят обратиться к правоохранителям.
ВАЖНО
Куда обращаться?
УМВД России по городу Брянску (ул. Советская, 96) или в ближайшее территориальное подразделение полиции, а также по телефону 8 (4832) 67-01-51.
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ИСТОЧНИК KP.RU