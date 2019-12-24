2019-12-24T11:35:25+03:00
Общество

В Брянске завели уголовное дело на очередной потребительский кооператив

По версии следствия, сотрудники организации прикарманили больше двух миллионов рублей
Мария Дедкова
Поделиться:
Всех, кто пострадал от деятельности «финансовых пирамид», просят обратиться к правоохранителям.Всех, кто пострадал от деятельности «финансовых пирамид», просят обратиться к правоохранителям.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Брянске завели уголовное дело по факту мошенничества очередного потребительского кооператива. По версии следствия, сотрудники КПК «Финанс Инвест» обманули троих горожан и присвоили их вклады - 2,2 миллиона рублей.

- Полиция устанавливает личности и местонахождение скрывшихся работников кооператива, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. -Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, еще одно уголовное дело расследуют в отношении КПК «Достояние народа». Работавшая два года организация без предупреждения прекратила свою деятельность, обещанные деньги гражданам не выплатили. Руководители скрылись. На данный момент пострадавшими признали три сотни брянцев, а ущерб достиг 300 миллионов рублей.

Всех, кто пострадал от деятельности этих «финансовых пирамид», просят обратиться к правоохранителям.

ВАЖНО

Куда обращаться?

УМВД России по городу Брянску (ул. Советская, 96) или в ближайшее территориальное подразделение полиции, а также по телефону 8 (4832) 67-01-51.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 1 января в Брянской области «минималка» вырастет до 12,2 тысячи рублей
33 брянских школьника отправились на Кремлевскую елку
Под Новый год в Брянской области усилили охрану лесов
В Сельцо завели уголовное дело по факту ДТП с четырьмя пешеходами
Магистральный тепловоз ТМХ будет перевозить железную руду в Казахстане
В Брянске завели уголовное дело на очередной потребительский кооператив
В Брянской области три человека заболели «свиным гриппом»
Арсений Писаренко из Брянска побывал на шоу «Лучше всех»
В Комаричах 18-летняя пьяная автомобилистка сбила пешехода
В Брянске запретили парковку на улицах 3-я Линия и Вали Сафроновой
В Брянске возле церкви сбили двух человек
Двум наркоторговцам из Злынки дали четыре года «строгача»
Жителя Навли обокрали во сне
Скоро Новый год - время возвращать долги!
В центре Брянска из-за губернаторской елки ограничат движение
В Брянске установят пандус для тяжелобольной девочки
В Злынковском районе осудили двух наркосбытчиков
Брянские лжебанкиры не сумели разжалобить Верховный суд
Интеллектуалы БМЗ сразились за «Бронзовую сову»
В Брянске водителей автобусов ждут сплошные проверки