В Брянске завели уголовное дело на очередной потребительский кооператив

СЕГОДНЯ 11:35 2019-12-24T11:35:25+03:00

Всех, кто пострадал от деятельности «финансовых пирамид», просят обратиться к правоохранителям. Фото: Иван ВИСЛОВ

По версии следствия, сотрудники организации прикарманили больше двух миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В Брянске завели уголовное дело по факту мошенничества очередного потребительского кооператива. По версии следствия, сотрудники КПК «Финанс Инвест» обманули троих горожан и присвоили их вклады - 2,2 миллиона рублей.

- Полиция устанавливает личности и местонахождение скрывшихся работников кооператива, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. -Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, еще одно уголовное дело расследуют в отношении КПК «Достояние народа». Работавшая два года организация без предупреждения прекратила свою деятельность, обещанные деньги гражданам не выплатили. Руководители скрылись. На данный момент пострадавшими признали три сотни брянцев, а ущерб достиг 300 миллионов рублей.

Всех, кто пострадал от деятельности этих «финансовых пирамид», просят обратиться к правоохранителям.

ВАЖНО

Куда обращаться?

УМВД России по городу Брянску (ул. Советская, 96) или в ближайшее территориальное подразделение полиции, а также по телефону 8 (4832) 67-01-51.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU