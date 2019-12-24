2019-12-24T11:13:15+03:00
Общество

В Брянской области три человека заболели «свиным гриппом»

Вирус выявили у взрослых пациентов
Мария Дедкова
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Эпидемический порог по ОРВИ в регионе превышен на 13,3 процента.Эпидемический порог по ОРВИ в регионе превышен на 13,3 процента.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Брянской области за неделю, с 16 по 22 декабря, еще двое подхватили «свиной грипп». Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора, вирус подхватили взрослые. Это подтвердили лабораторные исследования.

Напомним, в начале декабря в регионе выявили первого пациента с А (Н1N1).

К слову, всего за прошлую неделю с симптомами гриппа и простуды к врачам обратились 6178 человек. Эпидемический порог по ОРВИ в регионе превышен на 13,3 процента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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