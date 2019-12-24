В Комаричах 18-летняя пьяная автомобилистка сбила пешехода
Девушка была неаккуратна, когда ехала задним ходом
ДТП произошло ночью на улице Осипенко.Фото: Сергей ГАПОН
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В Комаричах 18-летняя девушка устроила ДТП. Около 3.15 на улице Осипенко она сбила пешехода.
- По предварительной информации, автомобилистка за рулем "Фольксваген Пассат" при движении задним ходом сбила стоявшего сзади 24-летнего мужчину, - рассказывают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - У девушки выявили алкогольное опьянение. Она не пострадала. А вот пешеход поранил голову и получил сотрясение мозга.
Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU