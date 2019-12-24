В Комаричах 18-летняя пьяная автомобилистка сбила пешехода

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-24T10:30:18+03:00

Девушка была неаккуратна, когда ехала задним ходом

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В Комаричах 18-летняя девушка устроила ДТП. Около 3.15 на улице Осипенко она сбила пешехода.

- По предварительной информации, автомобилистка за рулем "Фольксваген Пассат" при движении задним ходом сбила стоявшего сзади 24-летнего мужчину, - рассказывают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - У девушки выявили алкогольное опьянение. Она не пострадала. А вот пешеход поранил голову и получил сотрясение мозга.

Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU