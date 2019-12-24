В Брянске запретили парковку на улицах 3-я Линия и Вали Сафроновой
Как говорят дорожники, ограничение ввели для безопасности движения
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В Брянске запретили парковку в Советском районе. Оставить машину больше нельзя по нечетным сторонам улиц: 3-я Линия и Вали Сафроновой.
Ограничение ввели для повышения безопасности дорожного движения. Также дорожники учли пожелания горожан, сообщили в пресс-службе брянской мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU