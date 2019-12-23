В Брянске возле церкви сбили двух человек

СЕГОДНЯ 19:02 2019-12-23T19:02:14+03:00

Официальной информации от ГИБДД еще не было

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В Бежицком районе Брянска на «зебре» сбили двух человек. Сообщение о ДТП появилось в соцсетях вечером в понедельник, 23 декабря.

По словам очевидцев, авария случилась на улице 50-й Армии, неподалеку от церкви.

- Мужчина подавал признаки жизни, женщина лежала без движения, - говорят свидетели ДТП. - Их срочно увезли на скорой.

Официальных данных о случившемся еще не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU