Двум наркоторговцам из Злынки дали четыре года «строгача»
В Злынке осудили двух участников банды наркоторговецв. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области, они занимались сбытом запрещенных средств на территории района.
Из незаконного оборота изъяли больше 160 граммов наркотиков.
- В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел раскаяние в содеянном и состояние здоровья подсудимых, - говорят в прокуратуре.
Одного из наркодилеров приговорили к четырем годам лишения свободы, второго – к четырем годам и шести месяцам. Отбывать наказание им предстоит в исправительных колониях строгого и особого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU