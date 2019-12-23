Двум наркоторговцам из Злынки дали четыре года «строгача»

СЕГОДНЯ 18:38 2019-12-23T18:51:06+03:00

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

У преступников нашли больше 160 граммов запрещенного вещества

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В Злынке осудили двух участников банды наркоторговецв. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области, они занимались сбытом запрещенных средств на территории района.

Из незаконного оборота изъяли больше 160 граммов наркотиков.

- В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел раскаяние в содеянном и состояние здоровья подсудимых, - говорят в прокуратуре.

Одного из наркодилеров приговорили к четырем годам лишения свободы, второго – к четырем годам и шести месяцам. Отбывать наказание им предстоит в исправительных колониях строгого и особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU