Жителя Навли обокрали во сне

СЕГОДНЯ 18:00 2019-12-23T18:08:35+03:00

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В Навле преступница украла деньги у своего уснувшего знакомого. Как рассказали в областном УМВД, в полицию обратился 33-летний мужчина. Он рассказал, что еще в ноябре у него пропали 13 тысяч рублей.

Причем потерпевший был уверен, что не мог ни потерять, ни потратить деньги. Две недели он пытался найти их самостоятельно: обыскал дом, поспрашивал знакомых, но результата это не принесло.

Полицейским понадобилось меньше суток, чтобы задержать подозреваемую. Ею оказалась 44-летняя давняя знакомая потерпевшего.

- В тот день они с потерпевшим выпивали у него дома, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Мужчина уснул, и, воспользовавшись его беспомощным состоянием, злоумышленница вытащила купюры из кармана его брюк. По словам подозреваемой, она рассчитывала, что ее приятель либо не вспомнит о деньгах, либо решит, что потерял их.

ИСТОЧНИК KP.RU