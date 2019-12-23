Скоро Новый год - время возвращать долги!

СЕГОДНЯ 17:48 2019-12-23T17:48:23+03:00

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На прошлой неделе арбитражный суд Брянской области вынес очередное решение в пользу регионального оператора - владелец сети брянских магазинов «Стройка» обязан выплатить АО «Чистая планета» более ста шести тысяч рублей – такую сумму долга накопило ООО «Оливин», не платя за вывоз мусора с января по май. Кроме того, суд решил взыскать с должника в пользу регионального оператора по обращению с ТКО судебные расходы, а это 17 тысяч рублей и госпошлину – более двух тысяч. Итого, нарушение действующего законодательства вылилось предпринимателю в кругленькую сумму - более 125 тысяч рублей.

- Некоторые юридические лица и индивидуальные предприниматели до сих пор не хотят платить за вывоз отходов, объясняя тем, что или у них нет мусора, или что их подпись в договоре с регоператором отсутствует, а значит, договор не заключен. Но поступая так, они не только накапливают долг, но и нарушают закон, – комментирует начальник юридической службы АО «Чистая планета» Виктория Кытина. – В соответствии с действующим законодательством ( п. 1 ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами является публичным (ст. 426 ГК РФ) , а значит личная подпись потребителя услуги не нужна. Это касается не только обычных граждан, но и индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц.

Региональный оператор по обращению с ТКО АО «Чистая планета» рекомендует индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, имеющим долг по услуге по обращению с ТКО не доводить дело до суда, а уладить все мирным путем – обратиться в коммерческий отдел компании, позвонив по телефону: (4832)325-300, и погасить долг.

ИСТОЧНИК KP.RU