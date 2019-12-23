2019-12-23T17:48:23+03:00
Общество

Скоро Новый год - время возвращать долги!

АО «Чистая планета» выиграла очередной суд у должника, который не хотел платить за услугу по обращению с ТКО.
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Фото Владелец сети брянских магазинов «Стройка» обязан выплатить АО «Чистая планета» более ста шести тысяч рублейФото Владелец сети брянских магазинов «Стройка» обязан выплатить АО «Чистая планета» более ста шести тысяч рублей
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На прошлой неделе арбитражный суд Брянской области вынес очередное решение в пользу регионального оператора - владелец сети брянских магазинов «Стройка» обязан выплатить АО «Чистая планета» более ста шести тысяч рублей – такую сумму долга накопило ООО «Оливин», не платя за вывоз мусора с января по май. Кроме того, суд решил взыскать с должника в пользу регионального оператора по обращению с ТКО судебные расходы, а это 17 тысяч рублей и госпошлину – более двух тысяч. Итого, нарушение действующего законодательства вылилось предпринимателю в кругленькую сумму - более 125 тысяч рублей.

- Некоторые юридические лица и индивидуальные предприниматели до сих пор не хотят платить за вывоз отходов, объясняя тем, что или у них нет мусора, или что их подпись в договоре с регоператором отсутствует, а значит, договор не заключен. Но поступая так, они не только накапливают долг, но и нарушают закон, – комментирует начальник юридической службы АО «Чистая планета» Виктория Кытина. – В соответствии с действующим законодательством ( п. 1 ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами является публичным (ст. 426 ГК РФ) , а значит личная подпись потребителя услуги не нужна. Это касается не только обычных граждан, но и индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц.

Региональный оператор по обращению с ТКО АО «Чистая планета» рекомендует индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, имеющим долг по услуге по обращению с ТКО не доводить дело до суда, а уладить все мирным путем – обратиться в коммерческий отдел компании, позвонив по телефону: (4832)325-300, и погасить долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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