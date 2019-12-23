В центре Брянска из-за губернаторской елки ограничат движение
В среду, 25 декабря, в Советском районе Брянска ограничат движение. Это связано с проведением губернаторской елки, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение будет действовать с 7.00 до 17.00 на двух участках. Первый - площадь Революции (от проспекта Ленина до улицы Октябрьской, включая площадку у Дома быта). Второй - по улице Арсенальской (от проспекта Ленина до улицы Октябрьской, в том числе на площадке у «БрянскГражданПроект»).
- Исключение сделают для машин участников мероприятия, оперативных и спецслужб, - уточнили в горадминистрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU