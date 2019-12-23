2019-12-23T17:36:58+03:00
Общество

В центре Брянска из-за губернаторской елки ограничат движение

Водителям придется искать пути объезда 25 декабря
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Движение ограничат в среду.Движение ограничат в среду.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В среду, 25 декабря, в Советском районе Брянска ограничат движение. Это связано с проведением губернаторской елки, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 7.00 до 17.00 на двух участках. Первый - площадь Революции (от проспекта Ленина до улицы Октябрьской, включая площадку у Дома быта). Второй - по улице Арсенальской (от проспекта Ленина до улицы Октябрьской, в том числе на площадке у «БрянскГражданПроект»).

- Исключение сделают для машин участников мероприятия, оперативных и спецслужб, - уточнили в горадминистрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24