В Злынковском районе осудили двух наркосбытчиков
Двух жителей Злынковского района осудили за продажу наркотиков.
Выяснилось, что злоумышленники продавали запрещенные вещества у себе в районе.
Их незаконный бизнес раскрыли правоохранители. Злынковчан задержали, у них изъяли 160 граммов наркотиков.
- В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимых, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. -
Суд назначил виновным наказание - 4 года и 4, 5 года. Отбывать его жителям Злынки предстоит в исправительных колониях строгого и особого режима.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU