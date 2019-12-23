В Злынковском районе осудили двух наркосбытчиков

СЕГОДНЯ 16:47 2019-12-23T16:48:19+03:00

Отбывать наказание жителям Злынки предстоит в исправительных колониях строгого и особого режима. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Приговор суда пока не вступил в законную силу

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Двух жителей Злынковского района осудили за продажу наркотиков.

Выяснилось, что злоумышленники продавали запрещенные вещества у себе в районе.

Их незаконный бизнес раскрыли правоохранители. Злынковчан задержали, у них изъяли 160 граммов наркотиков.

- В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимых, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. -

Суд назначил виновным наказание - 4 года и 4, 5 года. Отбывать его жителям Злынки предстоит в исправительных колониях строгого и особого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU