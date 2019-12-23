Брянские лжебанкиры не сумели разжалобить Верховный суд
Лжебанкиры из Брянска не сумели разжалобить Верховный суд.
Злоумышленники организовали подпольную кредитную организацию. Причем они не имели лицензии и не проходили государственную регистрацию. Вступившим в законную силу приговором суда в 2017 году семь горожан получили сроки за незаконную банковскую деятельность.
Прокурор Советского района обратился с иском к осужденным. Правоохранитель потребовал вернуть незаконно заработанные 42 миллиона рублей в доход государства. Суд эти требования удовлетворил, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Но лжебанкиры не согласились с таким решением. Они дошли до Верховного суда, где не добились желаемого.
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ИСТОЧНИК KP.RU