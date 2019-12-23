2019-12-23T15:17:04+03:00
Общество

Интеллектуалы БМЗ сразились за «Бронзовую сову»

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Заводским знатокам требовалось проявить эрудицию и ответить на 48 вопросов.Заводским знатокам требовалось проявить эрудицию и ответить на 48 вопросов.
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На Брянском машиностроительном заводе (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») пятый по счету интеллектуальный турнир «Игры разума» собрал рекордное число игроков. Претендовали на победу 17 команд по шесть человек в каждой.

Особенно высокий уровень состязаний был задан не только числом участников. Впервые за пять лет существования заводского турнира готовили задания и проводили мероприятие организаторы городской интеллектуальной викторины «Ум За разум» Александр Еланский и Александр Борисов.

Заводским знатокам требовалось проявить эрудицию и ответить на 48 вопросов в «уходящем» (посвященном значимым событиям 2019 года), технологическом, изобразительном, музыкальном, видео- и блиц-турах. Непростые задания вызвали горячее обсуждение в командах и не менее бурные эмоции, следующие за верными ответами.

На «трибунах» же болельщики объединились в свой «дискуссионный клуб». Группы поддержки, пользуясь преимущественным правом, иногда заглядывали в мобильные телефоны в поиске ответов на спорные вопросы, что самим игрокам было строго запрещено.

Главный приз заводского интеллектуального турнира – «Бронзовая сова» – в итоге достался команде дирекции по эксплуатации «Серьёзные люди».

– В любой командной игре главное – слаженность в действиях, умение прислушиваться к мнению окружающих, способность к конструктивной дискуссии, – считает один из «серьёзных людей», начальник службы охраны труда и производственного контроля Алексей Кузин. – Пожалуй, только таким образом можно добиться успеха. Могу утверждать: наши соперники показали себя не только хорошо подготовленными, но и сплочёнными, дружными, организованными.

Командный дух работники Брянского машиностроительного завода постоянно проявляют не только в выполнении производственных показателей, совершенствовании технологических и управленческих процессов, но и в творчестве и спорте. Заводчане одерживают блестящие победы в состязаниях на уровне предприятия и головной компании «Трансмашхолдинг», в региональных и городских конкурсах. Администрацией БМЗ поддерживается стремление работников к активному образу жизни, участие в общественных объединениях, волонтерской, поисковой деятельности.

Главный приз заводского интеллектуального турнира – «Бронзовая сова» – в итоге достался команде дирекции по эксплуатации «Серьёзные люди».

Главный приз заводского интеллектуального турнира – «Бронзовая сова» – в итоге достался команде дирекции по эксплуатации «Серьёзные люди».

ИСТОЧНИК KP.RU

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