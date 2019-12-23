В Брянске водителей автобусов ждут сплошные проверки
Патрульные машины будут дежурить с 14.30 до 15.00 на улице Речной
Полицейские проверят легальность деятельности перевозчиков, наличие предрейсового осмотра машины и самого водителя.Фото: Мария Дедкова
Изменить размер текста:
23 декабря в Брянске проверят водителей общественного транспорта. Патрульные машины будут дежурить с 14.30 до 15.00 на улице Речной, 1.
Полицейские, как говорят в городской Госавтоинспекции, проверят легальность деятельности перевозчиков, наличие предрейсового осмотра машины и самого водителя.
Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU