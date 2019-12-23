В Брянске водителей автобусов ждут сплошные проверки

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-23T14:40:58+03:00

Полицейские проверят легальность деятельности перевозчиков, наличие предрейсового осмотра машины и самого водителя. Фото: Мария Дедкова

Патрульные машины будут дежурить с 14.30 до 15.00 на улице Речной

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23 декабря в Брянске проверят водителей общественного транспорта. Патрульные машины будут дежурить с 14.30 до 15.00 на улице Речной, 1.

Полицейские, как говорят в городской Госавтоинспекции, проверят легальность деятельности перевозчиков, наличие предрейсового осмотра машины и самого водителя.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU