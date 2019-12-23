2019-12-23T14:49:59+03:00
Общество

За неделю брянцы «подарили» мошенникам 1,8 миллиона рублей

Полицейские проводят проверки
Мария Дедкова
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Также популярным остается мошенничество «просьба друга» в соцсетях и при продаже вещей и имущества на сайтах объявлений.Также популярным остается мошенничество «просьба друга» в соцсетях и при продаже вещей и имущества на сайтах объявлений.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За неделю жертвами телефонных мошенников стали 32 брянца. Они отдали злоумышленникам почти 1,8 миллиона рублей.

В большинстве случаев, как говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области, аферисты представлялись сотрудниками банков. Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы или защиты от незаконного оформления кредита злоумышленники получали данные банковской карты собеседника.

Также популярным остается мошенничество «просьба друга» в соцсетях и при продаже вещей и имущества на сайтах объявлений.

По всем случаям полицейские проводят проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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