Работы на дороге по улице Советской в Брянске ведут круглосуточно

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-23T13:28:38+03:00

Напомним, верхний слой будут укладывать в следующем году. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске продолжается строительство дороги по улице Советской. Работы ведут круглосуточно, подчеркнули в брянской мэрии.

К 23 декабря дорожники на четверть уложили нижний слой асфальта. Эту работу закончат до конца года.

Напомним, верхний слой будут укладывать в следующем году.

Также дорожные строители продолжают обустройство пешеходной зоны — вдоль дороги строят тротуар. Он готов пока только на 20 процентов.

К слову, общая протяженность новой дороги составит 2,3 километра. На пересечениях улицы Советской с улицами Крахмалева и Объездной появятся два кольца. Стоимость проекта - больше 380 миллионов рублей. Он рассчитан на два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU