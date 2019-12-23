Работы на дороге по улице Советской в Брянске ведут круглосуточно
В Брянске продолжается строительство дороги по улице Советской. Работы ведут круглосуточно, подчеркнули в брянской мэрии.
К 23 декабря дорожники на четверть уложили нижний слой асфальта. Эту работу закончат до конца года.
Напомним, верхний слой будут укладывать в следующем году.
Также дорожные строители продолжают обустройство пешеходной зоны — вдоль дороги строят тротуар. Он готов пока только на 20 процентов.
К слову, общая протяженность новой дороги составит 2,3 километра. На пересечениях улицы Советской с улицами Крахмалева и Объездной появятся два кольца. Стоимость проекта - больше 380 миллионов рублей. Он рассчитан на два года.
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ИСТОЧНИК KP.RU