2019-12-23T13:09:06+03:00
Общество

В поселке Путевка открыли новый детский сад

Сюда будут ходить 135 ребятишек
Мария Дедкова
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В новом саду обустроили физкультурно-музыкальный зал, отдельный медицинский кабинет, современный пищеблок, завезли современное оборудование и игрушки.В новом саду обустроили физкультурно-музыкальный зал, отдельный медицинский кабинет, современный пищеблок, завезли современное оборудование и игрушки.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В брянском поселке Путевка открылся детский сад «Мегаполис».

Его построили в новом жилом микрорайоне.

Детский сад возводили в рамках нацпроекта «Демография». Сюда будут ходить 135 малышей. 80 из них - ребята от двух месяцев до трех лет, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В новом саду обустроили физкультурно-музыкальный зал, отдельный медицинский кабинет, современный пищеблок, завезли новое оборудование и игрушки.

Напомним, недавно в Брянске открылись детские сады «Росинка», «Жар-птица» и «Аистенок».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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