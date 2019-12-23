В поселке Путевка открыли новый детский сад
В брянском поселке Путевка открылся детский сад «Мегаполис».
Его построили в новом жилом микрорайоне.
Детский сад возводили в рамках нацпроекта «Демография». Сюда будут ходить 135 малышей. 80 из них - ребята от двух месяцев до трех лет, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
В новом саду обустроили физкультурно-музыкальный зал, отдельный медицинский кабинет, современный пищеблок, завезли новое оборудование и игрушки.
Напомним, недавно в Брянске открылись детские сады «Росинка», «Жар-птица» и «Аистенок».
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ИСТОЧНИК KP.RU