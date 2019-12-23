К Брянскому областному онкодиспансеру сделают пристройку

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-23T11:50:29+03:00

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В следующем году в Брянске начнут возводить пристройку к областному онкодиспансеру. Как рассказали в управлении капитального строительства, здесь расположится консультативная поликлиника и хирургический блок, в том числе реанимация и операционная.На работы больше 1 миллиарда рублей выделят из областного и федерального бюджетов, сообщает "РИА Стрела".

Проект пристройки обсуждали летом на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева и губернатора Брянской области Александра Богомаза. Ее будут возводить в рамках нацпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

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ИСТОЧНИК KP.RU