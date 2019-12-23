Брянские лесничии и добровольцы вышли в патрули перед новогодними праздниками

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-23T11:01:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянские лесничии и добровольцы патрулируют леса. Они будут пресекать незаконную рубку хвойных молодняков и их продажу перед новым годом.

Выходить в рейды волонтеры и лесники будут до конца года.

В управлении лесами напомнили, что за незаконную рубку елок грозит административная и уголовная ответственность. Так, штраф за одно дерево составит для граждан от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, лесоруба могут привлечь к уголовной ответственности, если ущерб превысит пять тысяч рублей.

Если вы увидели нарушителя, сообщите в региональную диспетчерскую службу управления лесами по телефону: 8-800-100-94-00.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU