Брянские лесничии и добровольцы вышли в патрули перед новогодними праздниками
Брянские лесничии и добровольцы патрулируют леса. Они будут пресекать незаконную рубку хвойных молодняков и их продажу перед новым годом.
Выходить в рейды волонтеры и лесники будут до конца года.
В управлении лесами напомнили, что за незаконную рубку елок грозит административная и уголовная ответственность. Так, штраф за одно дерево составит для граждан от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.
Кроме того, лесоруба могут привлечь к уголовной ответственности, если ущерб превысит пять тысяч рублей.
Если вы увидели нарушителя, сообщите в региональную диспетчерскую службу управления лесами по телефону: 8-800-100-94-00.
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ИСТОЧНИК KP.RU