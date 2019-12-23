В Брянске на улице Фокина под колеса иномарки попал 13-летний школьник
В Брянске на улице Фокина сбили 13-летнего школьника. О ДТП сообщили медики из детского травмпункта Советского района. К ним 22 декабря около семи часов вечера обратился подросток в ушибами ноги.
Он пояснил, что травмы получил в ДТП около около часа назад на улице Фокина.
- По предварительной информации, 39-летний водитель за рулем "Рено Логан" сбил пешехода, который шел по переходу, - говорят в областной Госавтоинспекции. - После осмотра медики отпустили домой школьника, назначив ему лечение.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU