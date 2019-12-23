2019-12-23T09:25:21+03:00
Происшествия

В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Камозина

Под колесами иномарки погиб 68-летний пенсионер
Мария Дедкова
Поделиться:
Автоавария произошла около 19. 00 13 декабря.Автоавария произошла около 19. 00 13 декабря.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Камозина в Брянске.

Автоавария произошла около 19. 00 13 декабря в Бежицком районе.

По версии следствия, в районе дома № 31 на улице Камозина водитель «Мерседеса Бенц» сбил 68-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался.

Полиция просит очевидцев ДТП, а также граждан, располагающих какой-либо информацией опроисшествии, обратиться по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 61-а, каб. 9 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-63, 67-03-61.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянские лесничии и добровольцы вышли в патрули перед новогодними праздниками
В Унече водитель иномарки сбил пьяного пешехода
В Брянске на улице Фокина под колеса иномарки попал 13-летний школьник
В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Камозина
Брянец Ян Непомнящий выиграл финал Гран-при ФИДЕ
Брянцам рассказали о работе МРЭО на праздниках
В Брянске изменили расписание автобусных рейсов от железнодорожного вокзала
На брянском предприятии погибла 47-летняя сотрудница
В Брянской области прошел 12-й областной фестиваль армейского рукопашного боя
В брянском районе сгорел дом, есть пострадавший
В страшном ДТП под Жуковкой погибла пенсионерка и пострадал ребенок
Синоптики объявили «желтый» уровень опасности в Брянской области
В Брянске десятки водителей выстроились в автоелку
12 брянцев могут выступить на Олимпиаде в Токио
В Брянске возле ТЦ «Мельница» столкнулись легковушка и грузовик
В ДТП под Клинцами пострадала 36-летняя автомобилистка