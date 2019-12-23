В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Камозина
Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Камозина в Брянске.
Автоавария произошла около 19. 00 13 декабря в Бежицком районе.
По версии следствия, в районе дома № 31 на улице Камозина водитель «Мерседеса Бенц» сбил 68-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался.
Полиция просит очевидцев ДТП, а также граждан, располагающих какой-либо информацией опроисшествии, обратиться по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 61-а, каб. 9 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-63, 67-03-61.
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ИСТОЧНИК KP.RU