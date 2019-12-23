Брянец Ян Непомнящий выиграл финал Гран-при ФИДЕ
Наш земляк поучаствует в турнире претендентов
Фото: пресс-службе Федерации шахмат России
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Брянский гроссмейстер Ян Непомнящий победил в финале заключительного этапа Гран-при ФИДЕ. Турнир проходил в Иерусалиме.
Наш земляк сразился с представителем Китая Веем И. Брянец выиграл в матче со счетом 1,5:0,5, сообщают в пресс-службе Федерации шахмат России.
Напомним, серия была отборочной для участия в турнире претендентов на мировую корону 2020 года. Чтобы ее заполучить придется обыграть действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена.
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ИСТОЧНИК KP.RU