Брянец Ян Непомнящий выиграл финал Гран-при ФИДЕ

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-23T09:11:32+03:00

Наш земляк поучаствует в турнире претендентов

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Брянский гроссмейстер Ян Непомнящий победил в финале заключительного этапа Гран-при ФИДЕ. Турнир проходил в Иерусалиме.

Наш земляк сразился с представителем Китая Веем И. Брянец выиграл в матче со счетом 1,5:0,5, сообщают в пресс-службе Федерации шахмат России.

Напомним, серия была отборочной для участия в турнире претендентов на мировую корону 2020 года. Чтобы ее заполучить придется обыграть действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена.

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ИСТОЧНИК KP.RU