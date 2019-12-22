2019-12-22T20:12:28+03:00
Общество

В Брянске изменили расписание автобусных рейсов от железнодорожного вокзала

Это сделали для удобства пассажиров
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "Брянский автобус"Фото: vk.com, "Брянский автобус"
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В Брянске изменили расписание вечерних подвозочных рейсов от железнодорожного вокзала.

С конца ноября для пассажиров, прибывающих в 21.43 на поезде из Москвы, организовали дополнительный рейс. Автобус едет по маршруту «Фосфоритный завод - Ж/д вокзал Брянск-1 - Набережная - Автовокзал - Бежицкий рынок - Дружба - Хлебокомбинат». Теперь машина будет отъезжать от вокзала в 21.53, а не в 22.05.

Пассажиров поезда, прибывающего в 23.22, отвезет автобус «Фосфоритный завод - Дружба». Он отправляется от Брянска-I в 23.36, сообщили в группе "Брянский автобус".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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