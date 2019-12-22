На брянском предприятии погибла 47-летняя сотрудница

СЕГОДНЯ 17:24 2019-12-22T17:24:25+03:00

По факту гибели женщины следователи завели уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Брянской области

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На предприятии«Брянский лен» утром 21 декабря произошло ЧП. В цеху по переработке короткого льняного волокна под лопасть машины попала 47-летняя сотрудница.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

По факту гибели женщины следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

- После выяснения всех обстоятельств произошедшего правоохранители дадут уголовно-правовую оценку действиям или бездействию ответственных за соблюдение безопасности, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU