В Брянской области прошел 12-й областной фестиваль армейского рукопашного боя
21 декабря в Брянске прошел 12-й фестиваль армейского рукопашного боя.В состязаниях поучаствовали больше 200 спортсменов из города и области.
Датой рождения армейского рукопашного боя как военно-прикладного вида спорта принято считать 1979 год.С тех пор чемпионаты по армейскому рукопашному бою стали проводить каждый год. Созданный специалистами и энтузиастами спорта различных видов войск армейский рукопашный бой стал основной составляющей физической подготовки военнослужащих.
В соревнованиях поучаствовали спортсмены от четырех лет и старше, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Юных конкурсантов аттестовали на соответствующий пояс.
Лучшие участники получили дипломы.
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ИСТОЧНИК KP.RU