В брянском районе сгорел дом, есть пострадавший

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-22T12:43:38+03:00

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Под Брянском сгорел дом. О возгорании в поселке Козелкино на улице Лесной дежурному МЧС сообщили в 4.47 в субботу, 22 декабря.

- К месту вызова выехали две автоцистерны пожарно-спасательной части № 4, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Оказалось, что огнем охвачен деревянный дом.

За 30 минут пламя полностью потушили.

Во время пожара пострадал один человек. Эксперты выяснят, что стало причиной возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU