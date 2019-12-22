В брянском районе сгорел дом, есть пострадавший
Эксперты выяснят, что стало причиной пожара
Изменить размер текста:
Под Брянском сгорел дом. О возгорании в поселке Козелкино на улице Лесной дежурному МЧС сообщили в 4.47 в субботу, 22 декабря.
- К месту вызова выехали две автоцистерны пожарно-спасательной части № 4, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Оказалось, что огнем охвачен деревянный дом.
За 30 минут пламя полностью потушили.
Во время пожара пострадал один человек. Эксперты выяснят, что стало причиной возгорания.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU