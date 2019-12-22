В страшном ДТП под Жуковкой погибла пенсионерка и пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-22T12:20:54+03:00

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В Жуковском районе столкнулись две иномарки. Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 декабря около половины пятого вечера на 17-м километре автодороги «Орел-Клетня».

По предварительной информации, 61-летняя автомобилистка за рулем "Деу Матиз" столкнулась с автомобилем "Тайота" под управлением 40-летнего водителя, который ехал во встречном направлении.

В ДТП автомобилистка от полученных травм скончалась на месте, рассказали в областной Госавтоинспекции. Пятилетний пассажир второй иномарки получил перелом бедра. Малыша госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU