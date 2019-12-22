Синоптики объявили «желтый» уровень опасности в Брянской области
В регионе будет туман
Жителей региона ожидает дождь и туман.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Синоптики объявили в Брянской «желтый» уровень опасности на 22 декабря. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
Такой же будет действовать и в соседних регионах: Орловской, Курской и Смоленской областях.
Жителей региона ожидает дождь и туман.
Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3. Днем - от 3 до 8 градусов тепла.
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ИСТОЧНИК KP.RU