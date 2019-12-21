2019-12-21T20:22:09+03:00
Спорт

12 брянцев могут выступить на Олимпиаде в Токио

Список кандидатов опубликовало Министерство спорта
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Илья Иванюк - один из кандидатов на Олимпиаду. Фото: управление физкультуры и спорта Брянской областиИлья Иванюк - один из кандидатов на Олимпиаду. Фото: управление физкультуры и спорта Брянской области
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12 брянских спортсменов могут поучаствовать в Олимпийских Играх, которые пройдут в следующем году в Токио. Министерство спорта составило список кандидатов в сборную России.

В предварительном списке оказалось 12 имен брянцев. Среди них: легкоатлеты Илья Иванюк, Нина Морозова, Виктория Васейкина и Дарья Нидбайкина, велогонщица Татьяна Капитанова, пловец Илья Бородин и борец Татьяна Смоляк.

Пять атлетов имеют шанс выступить на Паралимпиаде. Это Сергей Шаталов, Дмитрий Апанасевич, Артум Калашян, Светлана Кривенок и Александр Хрупин.

Однако, как подчеркивают в Минспорте, окончательные списки участников появятся только в следующем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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