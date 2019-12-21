В ДТП под Клинцами пострадала 36-летняя автомобилистка
На трассе под Клинцами столкнулись две легковушки. О ДТП сообщили медики из Клинцовской городской больницы. К ним 20 декабря в 15.15 обратилась 36-летняя женщина с диагнозом "черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы".
Она рассказала, что сидела за рулем "Шевроле Ланос", когда попала в аварию. Около 9.50 на 11-м километре автодороги «Клинцы-Красная Гора» она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась ВАЗом-2110 под управлением 18-летнего водителя.
Пострадавшую госпитализировали, пояснили в УГИБДД по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU