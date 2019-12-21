В Дятьковском районе перевернулась иномарка: пострадали две женщины
В Дятьковском районе опрокинулась иномарка. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 7.20 20 декабря на 29-м километре автодороги "Брянск – граница с Калужской областью".
По предварительной информации, 24-летняя автомобилистка за рулем "Фольксваген Поло" не справилась с управлением. Машина съехала в кювет, перевернулась и врезалась в стоявший автомобиль.
В областной Госавтоинспекции рассказали, что в ДТП пострадали двое. Водитель ушибла ногу. Ее осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение. А 39-летней пассажирки диагностировали политравму и перелом шейного отдела позвоночника. Пострадавшую госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU