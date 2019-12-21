80 брянцев отправились на службу в войска национальной гвардии

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-21T12:09:49+03:00

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80 брянских призывников в этом году отправились на службу в войска национальной гвардии. На днях из областного сборного пункта провожали очередную партию будущих бойцов, сообщают в пресс-службе Росгвадрии. Проводить будущих защитников Родины пришли сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Брянской области, представители воинских частей, родители и друзья.

Ребятам пожелали успешного прохождения службы, солдатской выдержки и мужества, а также крепкой армейской дружбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU