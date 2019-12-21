2019-12-21T12:09:49+03:00
Общество

80 брянцев отправились на службу в войска национальной гвардии

Новобранцам пожелали выдержки и мужества
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области
Изменить размер текста:

80 брянских призывников в этом году отправились на службу в войска национальной гвардии. На днях из областного сборного пункта провожали очередную партию будущих бойцов, сообщают в пресс-службе Росгвадрии. Проводить будущих защитников Родины пришли сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Брянской области, представители воинских частей, родители и друзья.

Ребятам пожелали успешного прохождения службы, солдатской выдержки и мужества, а также крепкой армейской дружбы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП под Клинцами пострадала 36-летняя автомобилистка
В Дятьковском районе перевернулась иномарка: пострадали две женщины
Перед Новым годом в Брянской области будут ловить пьяных автомобилистов
80 брянцев отправились на службу в войска национальной гвардии
В Брянске добавили вечерние рейсы на маршруте № 27
В Новозыбкове выбрали «Мисс Снегурочку-2019»
Брянский пловец Илья Бородин победил в конкурсе «Аполлон водных дорожек-2019»
В Новозыбкове открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Брянский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в финал Гран-при ФИДЕ
В Брянской области трех иностранцев отправили в колонию за незаконное пересечение госграницы
В Брянске открыли первую новогоднюю елку
Брянский мясокомбинат заплатит почти миллион рублей за использование чужого товарного знака
В навлинской центральной райбольнице установят компьютерный томограф
За сутки брянцы отдали телефонным мошенникам больше полумиллиона рублей
Брянец ответит за издевательства над сыном-подростком
Житель Почепского района, ударивший росгвардейца, отправится в колонию
Брянский ДДЮТ имени Гагарина накажут за неправильный прием на работу сотрудника
Жительница Брянска попалась на торговле наркотиками
На Литейном мосту в Брянске забили больше половины свай
Брянская фирма четыре месяца торговала мясом по поддельным документам
В Брянске устроили новогодний концерт для для детей с ограниченными возможностями