80 брянцев отправились на службу в войска национальной гвардии
80 брянских призывников в этом году отправились на службу в войска национальной гвардии. На днях из областного сборного пункта провожали очередную партию будущих бойцов, сообщают в пресс-службе Росгвадрии. Проводить будущих защитников Родины пришли сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Брянской области, представители воинских частей, родители и друзья.
Ребятам пожелали успешного прохождения службы, солдатской выдержки и мужества, а также крепкой армейской дружбы.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU