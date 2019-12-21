В Брянске добавили вечерние рейсы на маршруте № 27

СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-21T10:21:23+03:00

На линию выпустили два дополнительных автобуса

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На днях в Брянске на маршрут №27 пустили дополнительные автобусы. Их количество увеличилось с 19 до 21 по будням, сообщили в группе "Брянский автобус".

По просьбам пассажиров добавленные две машины будут выполнять рейсы вечером.

Расписание маршрута № 27 вечером (будни):

Микрорайон №5: 18:58, 19:37, 19:55, 20:05, 20:44, 21:00, 22:00;

Мясокомбинат: 19:07, 19:16 до хлебокомбината, 19:35, 19:46, 19:58 до хлебокомбината, 20:55, 22:00 до хлебокомбината, 22:10, 22:51 до хлебокомбината.

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ИСТОЧНИК KP.RU