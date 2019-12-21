В Новозыбкове выбрали «Мисс Снегурочку-2019»

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-21T10:10:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новозыбкове прошел конкурс красоты «Снегурочка-2019». В нем поучаствовали 11 жительниц города.

20 декабря состоялся финал конкурса в Доме культуры имени Калинина. В образах принцесс из мультфильмов девушки рассказали о себе, затем показали творческие номера. Также красавицам пришлось продемонстрировать знания юриспруденции.

Очередным этапом конкурса стало дефиле участниц в платьях, сделанных из подручных материалов. Участницы мастерили наряды из мусорных пакетов, обоев, тетрадей, бумажных стаканчиков и еловых веток.

Победительницей жюри выбрало Александру Коровикову. «Вице-мисс» стали Александра Чугаева и Юлия Сивухо.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU