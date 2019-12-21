Брянский пловец Илья Бородин победил в конкурсе «Аполлон водных дорожек-2019»

СЕГОДНЯ 09:21 2019-12-21T09:21:55+03:00

За нашего земляка проголосовали больше двух тысяч человек.

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Брянский пловец Илья Бородин получил звание «Аполлон водных дорожек-2019». Завершилось голосование на приз зрительских симпатий в рамках ежегодной премии Всероссийской федерации плавания. Брянец обошел 10 конкурентов. За нашего земляка проголосовали больше двух тысяч человек.

Теперь победителя ждет ценный приз.

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ИСТОЧНИК KP.RU