Брянский пловец Илья Бородин победил в конкурсе «Аполлон водных дорожек-2019»
Спортсмена ждет приз от Всероссийской федерации плаванья
За нашего земляка проголосовали больше двух тысяч человек.
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Брянский пловец Илья Бородин получил звание «Аполлон водных дорожек-2019». Завершилось голосование на приз зрительских симпатий в рамках ежегодной премии Всероссийской федерации плавания. Брянец обошел 10 конкурентов. За нашего земляка проголосовали больше двух тысяч человек.
Теперь победителя ждет ценный приз.
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ИСТОЧНИК KP.RU