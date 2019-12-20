СЕГОДНЯ 20:39 2019-12-20T20:39:57+03:00

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В пятницу, 20 декабря, в Новозыбкове открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Его построили по региональной подпрограмме"Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

ФОК в Новозыбкове - открытого типа, сообщает газета "Маяк". По сути, это большой стадион, разделенный на зоны для занятия различными видами спорта: бегом, воркаутом, хоккеем, футболом. На строительство ушло четыре месяца и 36,2 миллиона рублей. Приобщиться к физкультуре можно будет в любое время года.

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ИСТОЧНИК KP.RU