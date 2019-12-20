2019-12-20T18:30:39+03:00
Общество

Брянский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в финал Гран-при ФИДЕ

Наш земляк на пути к мировой шахматной короне
Елена РАКОВА
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Шахматный турнир проходит в Иерусалиме.Шахматный турнир проходит в Иерусалиме.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Брянский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в финал заключительного этапа Гран-при ФИДЕ. Турнир проходит в Иерусалиме. Серия является отборочной для участия в турнире претендентов на мировую корону 2020 года. Чтобы ее заполучить придется обыграть действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена.

- Ян Непомнящий, один из самых ярких шахматистов десятилетия, родился и вырос в Брянске, окончил гимназию № 1, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Он играет в шахматы с четырех лет. Первый разряд получил еще в семь лет, а в следующем году уже стал кандидатом в мастера спорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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