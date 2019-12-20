В Брянске открыли первую новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-20T17:35:36+03:00

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В пятницу, 20 декабря, в Брянске устроили праздник по случаю открытия первой городской новогодней елки. Торжество прошло в Володарском районе возле обновленного ДК имени Горького.

- Нарядная площадь у Дома культуры собрала детвору из школ №№25, 33, 34 и 58, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята водили хоровод, играли в игры, устраивали конкурсы. Праздничную программу новогодним волшебникам помогали провести сказочные персонажи - снеговики, снежинки, веселые зверюшки из новогоднего леса.

А в завершении праздника зажглись огни на главной елке района. Следующее на очереди - открытие новогодней елки в Белых Берегах на площади у поселкового ДК. Оно назначено на 15.00 21 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU