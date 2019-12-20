2019-12-20T17:11:02+03:00
Общество

Брянский мясокомбинат заплатит почти миллион рублей за использование чужого товарного знака

Предприятие выпускало колбасу под чужим названием
Елена РАКОВА
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Решение суда пока не вступило в законную силу.Решение суда пока не вступило в законную силу.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Один из брянских мясокомбинатов заплатить почти миллион рублей за производство колбасы. Такое решение принял Арбитражный суд Брянской области.

Как установили в суде, брянский мясокомбинат производил сервелат под названием "Кремлевский". А его правообладателем является другое предприятие.

- Брянский мясокомбинат использовал без согласования чужой товарный знак на своей продукции, - уточнили в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области. - Тем самым у потребителей продукции сложилось ложное представление о наличии договорных отношений с правообладателем.

Арбитражный суд взыскал с брянского мясокомбината 960 тысяч рублей - таков однократный размер стоимости права использования товарного знака.

Решение пока не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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