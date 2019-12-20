Брянский мясокомбинат заплатит почти миллион рублей за использование чужого товарного знака
Один из брянских мясокомбинатов заплатить почти миллион рублей за производство колбасы. Такое решение принял Арбитражный суд Брянской области.
Как установили в суде, брянский мясокомбинат производил сервелат под названием "Кремлевский". А его правообладателем является другое предприятие.
- Брянский мясокомбинат использовал без согласования чужой товарный знак на своей продукции, - уточнили в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области. - Тем самым у потребителей продукции сложилось ложное представление о наличии договорных отношений с правообладателем.
Арбитражный суд взыскал с брянского мясокомбината 960 тысяч рублей - таков однократный размер стоимости права использования товарного знака.
Решение пока не вступило в законную силу.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU