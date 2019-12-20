В навлинской центральной райбольнице установят компьютерный томограф

СЕГОДНЯ 16:23 2019-12-20T16:23:29+03:00

В медучреждении появилось и другое новое оборудование

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В навлинской центральной районной больнице установят компьютерный томограф. Медучреждение участвует в национальном проекте "Здравоохранение", и в этом году для больницы удалось приобрести новое оборудование.

- Помещение для компьютерного томографа отремонтировали и подготовили к новому оборудованию подготовлено, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Во время рабочего визита его осмотрел заместитель губернатора Владимир Оборотов.

За последние три месяца в навлинской ЦРБ отремонтировали кровлю в главном корпусе и инфекционном отделении. Капитально отремонтировали лифты. Среди нового оборудования больницы, кроме томографа, значатся: диагностическая ультрозвуковая система, цифровой сканирующий малодозовый флюрограф с защитной кабиной, аппарат искусственной вентиляции легких, универсальный операционный стол с принадлежностями, электрокардиграф, высокочастотный электрохирургический аппарат с принадлежностями, прибор для оценки функционального состояния органов дыхания, вакуумный электроотсос, видеоэндоскопическая система, комплексы многосуточного мониторирования ЭКГ по Холтеру и аппаратно-программный электроэнцефало-графический комплекс

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ИСТОЧНИК KP.RU