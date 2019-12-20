За сутки брянцы отдали телефонным мошенникам больше полумиллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-20T16:05:21+03:00

За сутки на удочку телефонных мошенников попались шесть брянцев. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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За сутки, 19 декабря, шестеро брянцев отдали телефонным мошенникам почти 700 тысяч рублей. Злоумышленники методично обзванивали жителей Клинцовского района.

- Злоумышленники маскировались под сотрудников службы безопасности банков, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Звонили в основном из Московской области. Один из потерпевших стал жертвой обманщиков, специализирующихся на сайтах объявлений.

Полицейские уточняют подробности случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье "Мошенничество".

УМВД России по Брянской области напоминает: операции с банковскими картами и счетами не выполняются в формате телефонного разговора – для этого вам нужно прийти в отделение банка с документами. Не сообщайте никому CVV-коды с оборотной стороны банковской карты, а также коды

подтверждения операции денежного перевода, приходящие на мобильный номер в SMS-сообщении. Если у вас просят назвать эти коды – вы точно имеете дело с мошенниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU