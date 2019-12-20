2019-12-20T15:23:49+03:00
Общество

Брянец ответит за издевательства над сыном-подростком

Горожанин бросил нож в собственного ребенка
Елена РАКОВА
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Областной суд оставил первоначальный вердикт без изменений.Областной суд оставил первоначальный вердикт без изменений.Фото: Елена РАКОВА
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41-летний житель Брянска отправится за решетку за издевательства над сыном-подростком. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенного с использованием оружия.

Как установили в суде, 3 февраля нетрезвый горожанин у себя в квартире бросил нож в 17-летнего сына.

- По словам обвиняемого, таким образом он хотел показать сыну навыки метания холодного оружия, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Парень стоял перед входной дверью лицом к отцу и нож попал в подростка. Его здоровью был причинен тяжкий вред.

Бежицкий районный суд приговорил горожанина к 2,5 годам колонии общего режима. Но брянец посчитал этот вердикт слишком строгим и обжаловал его в областном суде. Однако апелляцию мужчины не удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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