Брянец ответит за издевательства над сыном-подростком
41-летний житель Брянска отправится за решетку за издевательства над сыном-подростком. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенного с использованием оружия.
Как установили в суде, 3 февраля нетрезвый горожанин у себя в квартире бросил нож в 17-летнего сына.
- По словам обвиняемого, таким образом он хотел показать сыну навыки метания холодного оружия, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Парень стоял перед входной дверью лицом к отцу и нож попал в подростка. Его здоровью был причинен тяжкий вред.
Бежицкий районный суд приговорил горожанина к 2,5 годам колонии общего режима. Но брянец посчитал этот вердикт слишком строгим и обжаловал его в областном суде. Однако апелляцию мужчины не удовлетворили.
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ИСТОЧНИК KP.RU