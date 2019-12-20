2019-12-20T14:11:38+03:00
Общество

Брянский ДДЮТ имени Гагарина накажут за неправильный прием на работу сотрудника

В ситуации разбиралась прокуратура
Елена РАКОВА
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Прокурор потребовал устранить нарушения от руководителя ДДЮТ имени Юрия Гагарина.Прокурор потребовал устранить нарушения от руководителя ДДЮТ имени Юрия Гагарина.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Дворец детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина накажут за неправильный прием на работу бывшего госслужащего. В ситуации разбиралась прокуратура.

- Установлено, что в августе 2017 года в образовательное учреждение пришел на работу бывший государственный гражданский служащий, ранее работавший ведущим специалистом в региональном департаменте финансов, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Новый работодатель за десять дней не проинформировал об этом департамент финансов Брянской области. Тем самым нарушив законодательство о противодействии коррупции.

Прокурор потребовал от директора Дворца устранить нарушения. И инициировал его привлечение к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного гражданского служащего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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