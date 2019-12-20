Брянский ДДЮТ имени Гагарина накажут за неправильный прием на работу сотрудника
Дворец детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина накажут за неправильный прием на работу бывшего госслужащего. В ситуации разбиралась прокуратура.
- Установлено, что в августе 2017 года в образовательное учреждение пришел на работу бывший государственный гражданский служащий, ранее работавший ведущим специалистом в региональном департаменте финансов, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Новый работодатель за десять дней не проинформировал об этом департамент финансов Брянской области. Тем самым нарушив законодательство о противодействии коррупции.
Прокурор потребовал от директора Дворца устранить нарушения. И инициировал его привлечение к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного гражданского служащего.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU