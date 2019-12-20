Жительница Брянска попалась на торговле наркотиками

СЕГОДНЯ 13:54 2019-12-20T13:54:47+03:00

А задержали ее за переход железной дороги в неположенном месте

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26-летнюю жительницу Брянска задержали за переход железной дороги в неположенном месте неподалеку от платформы "Бордовичи". На горожанку собирались составить административный протокол и отвезли в дежурную часть линейного отдела на станции Брянск-1.

В полиции женщину попросили вывернуть карманы.

- Во время личного досмотра у правонарушительницы обнаружили два бумажных свертка с порошком, - рассказывают в Брянском линейном отделе МВД России на транспорте. - Вещество отправили на экспертизу. оказалось, что это синтетическое наркотическое средство массой 0,77 и 0,36 граммов.

По факту обнаружения запрещенного вещества полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU