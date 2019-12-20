2019-12-20T13:37:49+03:00
Общество

На Литейном мосту в Брянске забили больше половины свай

Каждый день на объекте трудятся по 50 человек
Елена РАКОВА
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Сваи для моста изготавливают на месте.Сваи для моста изготавливают на месте.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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На Литейном мосту в Брянске забили половину от необходимого количества свай. Каждый день на объекте работают около 50 строителей и не менее 12 единиц техники, в том числе сразу 3 сваебоя, которые производят буронабивные сваи.

- На данный момент подрядная организация уже изготовила 100 свай из 168 необходимых - по 14 для каждой из 12 мостовых опор, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Также строители начали подготовку к производству ростверков. Параллельно на объекте ведется формирование земполотна подходов к мосту - эта работа выполнена на 80 процентов.

Напомним, Литейный мост будет состоять из двух частей. Сейчас мостостроители возводят первую очередь - это новая часть моста, которая строится с нуля. Стоимость строительства составит более 450 миллионов рублей. На втором этапе проведут реконструкцию действующей части моста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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