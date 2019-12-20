СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-20T13:04:26+03:00

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Брянская фирма четыре месяца торговала мясом по поддельным документам. По предварительным данным полиции, причиненный ущерб составил 89 миллионов рублей.

- Как установили сотрудники полиции, в течение четырех месяцев одна из региональных организаций реализовала не менее 280 тонн мясной продукции с указанием в сопроводительных ветеринарных документах ложных сведений о производителе товара, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - По факту преступления отдел дознания УМВД России по городу Брянску возбудил уголовное дело по статье: "Незаконное использование средств индивидуализации товаров".

Расследование продолжается. Полицейские выясняют сотрудников организации, причастных к внесению в сопроводительную документацию поддельных данных.

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ИСТОЧНИК KP.RU