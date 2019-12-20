2019-12-20T13:04:26+03:00
Общество

Брянская фирма четыре месяца торговала мясом по поддельным документам

Теперь полицейские ищут причастных к преступлению
Елена РАКОВА
Поделиться:
По факту преступления завели уголовное дело.По факту преступления завели уголовное дело.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Брянская фирма четыре месяца торговала мясом по поддельным документам. По предварительным данным полиции, причиненный ущерб составил 89 миллионов рублей.

- Как установили сотрудники полиции, в течение четырех месяцев одна из региональных организаций реализовала не менее 280 тонн мясной продукции с указанием в сопроводительных ветеринарных документах ложных сведений о производителе товара, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - По факту преступления отдел дознания УМВД России по городу Брянску возбудил уголовное дело по статье: "Незаконное использование средств индивидуализации товаров".

Расследование продолжается. Полицейские выясняют сотрудников организации, причастных к внесению в сопроводительную документацию поддельных данных.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Литейном мосту в Брянске забили больше половины свай
Брянская фирма четыре месяца торговала мясом по поддельным документам
В Брянске устроили новогодний концерт для для детей с ограниченными возможностями
В Брянской области под колеса автомобилей попали два пешехода-нарушителя
Жителям Брянска вручили значки ГТО
В Стародубском районе водитель легковушки насмерть сбил пешехода
Для работников Брянского химзавода в Сельцо планируют купить квартиры
Карачевской детской школе искусств вручили новые музыкальные инструменты
В Брянске просят откликнуться свидетелей ДТП на улице Шоссейной
В Брянском театре кукол прошла премьера спектакля «Пастушка и трубочист»
20 декабря в Брянске начнут забивать сваи для нового моста через Снежеть
Мэр Брянска потребовал осветить улицу Литейную
В Брянске на дороге по улице Советской начали укладывать асфальт
В Брянске поддержали идею о выходном 31 декабря
В Брянске оштрафовали подрядчика за грязь на улице Объездной
В Брянске прошел новогодний кадетский бал
В Дятьковском районе подростка заподозрили в краже забытых в банкомате денег
На брянском участке границы задержали фуру с зараженными турецкими гранатами
На площади Партизан в Брянске установили фигуру самолета
В Суземке 23 декабря закроют переезд
На новогодние праздники в Брянске будут дежурить 800 полицейских
На БМЗ за трудовые достижения отмечены лучшие работники
29-летнего брянца обвинили в организации подпольного казино