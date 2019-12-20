В Брянске устроили новогодний концерт для для детей с ограниченными возможностями

СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-20T12:22:52+03:00

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В Брянске устроили благотворительный новогодний концерт для для детей с ограниченными возможностями здоровья. Торжество устроили в Доме культуры всероссийского общества слепых.

- В праздничный вечер выступили коллективы Центра внешкольной работы Советского района и вокальная студия Глинищевской школы «Тараторки», - рассказали в пресс-службе Брянского городского Совета народных депутатов. - Для детей и их родителей подготовили много сюрпризов, одним из которых стало яркое и запоминающееся азотное шоу, поразившее ребят познавательными опытами и экспериментами. Не обошлось без Деда Мороза и Снегурочки.

Завершился вечер вручением новогодних подарков.

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ИСТОЧНИК KP.RU