2019-12-20T12:16:15+03:00
Происшествия

В Брянской области под колеса автомобилей попали два пешехода-нарушителя

Они перебегали дорогу в неположенном месте
Елена РАКОВА
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Пострадавших пешеходов госпитализировали.Пострадавших пешеходов госпитализировали.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области под колеса автомобилей попали два пешехода-нарушителя. Первое ДТп произошло около семи часов утра 19 декабря в Жирятинском районе. По предварительной информации, под колеса автомобиля "Хонда сиэрви", водитель которого не учел дорожные и метеорологические условия, попал 63-летний пенсионер. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Его госпитализировали с рваной раной брови и вывихом плеча.

Вторая похожая автоавария в этот же день произошла около восьми часов утра в Фокино. Там 40-летний водитель сбил 57-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.

У пешехода диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины лица и правой руки и госпитализировали. Как уточнили в областной Госавтоинспекции, по факту ДТП полицейские проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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