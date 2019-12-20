Жителям Брянска вручили значки ГТО

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-20T12:39:03+03:00

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В преддверии новогодних праздников жителям Брянска вручили удостоверения и нагрудные знаки ГТО.

Самыми юными обладателями "золотых" знаков стали ученики брянских школ. Отличились ребята из лицея №1, гимназий № 6,1,4, школ №1, 46, 29, 51.

- Заслуженные награды вручили горожанам разного возраста и профессий, - рассказали в пресс-службе Брянского городского Совета народных депутатов. - Отличную физическую форму на спортивных тестах продемонстрировали менеджеры, служащие, педагоги, сотрудники брянских предприятий, тренеры спортшкол. По предварительным итогам, в этом году 171 брянец получил "золотой" знак отличия, 212 - "серебряный" и 100 человек - "бронзовый".

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ИСТОЧНИК KP.RU